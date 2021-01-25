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США помогут Узбекистану в борьбе с COVID-19 в полевых условиях

© Sputnik / Константин Михальчевский
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210125/15859750/SShA-pomogut-Uzbekistanu-v-borbe-s-COVID-19-v-polevykh-usloviyakh.html

Выпускники программы укрепят потенциал Узбекистана в своевременном обнаружении вспышки COVID-19 и принятии ответных мер, а также усовершенствуют систему эпиднадзора за болезнями.

ТАШКЕНТ, 25 янв - Sputnik. Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) проведет в Узбекистане обучение местных эпидемиологов противодействию COVID-19 в полевых условиях, сообщает в пресс-служба американского посольства в республике.

"CDC запустил пятидневную программу обучения полевой эпидемиологии (FETP) для 20 узбекских эпидемиологов из службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья и 10 наставников из Ташкентской медицинской академии", - говорится в сообщении.

Выпускники программы укрепят потенциал Узбекистана в своевременном обнаружении вспышки COVID-19 и принятии ответных мер, а также усовершенствуют систему эпиднадзора за болезнями.

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"COVID-19 является ярким напоминанием о неотложной необходимости расширения и укрепления потенциала полевой эпидемиологии во всех странах, включая Узбекистан", - сказал временный поверенный в делах США в республике Алан Мельцер.

Напомним, общий прямой вклад правительства США в поддержку усилий Узбекистана по борьбе с пандемией составляет более 9 миллионов долларов, включая техническую помощь, лабораторное оборудование, а также 200 аппаратов ИВЛ, установленных в больницах по всей республике.

Теги:
сотрудничество, пандемия, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан, США, США



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