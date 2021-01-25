В МИД Узбекистана предупредили граждан о новых правилах посещения Китая

Иностранные граждане, планирующие посетить Пекин через другие города Китая, будут находиться в 21-дневном карантине в этих городах перед поездкой в столицу страны.

ТАШКЕНТ, 25 янв - Sputnik. В Китае увеличился срок пребывания на карантине для лиц, прибывающих в столицу, сообщают в МИД Узбекистана.

"Это происходит в связи с выявлением в последние дни среди населения Китая, в частности, в Пекине, новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19", - говорится в информации.

Посольство Республики Узбекистан в КНР просит сограждан, находящихся в Китае или планирующих посетить данную страну, обратить внимание на следующие правила:

- строго соблюдать введенные правительством КНР меры против дальнейшего распространения коронавируса и по предотвращению ее последствий;

- с 19 января 2021 года для контроля здоровья прибывающих в Пекин из зарубежных стран лиц срок карантина продлен до 28 дней. Иностранные граждане, планирующие посетить Пекин через другие города Китая, будут находиться в 21-дневном карантине в этих городах перед поездкой в столицу страны. После прибытия в город их здоровье будет контролироваться в течение 7 дней;

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- узбекистанцам, планирующим вернутся на родину из Китая, рекомендуется воспользоваться услугами китайской авиакомпании, осуществляющей чартерные рейсы по маршруту Сиань –Ташкент – Сиань. Владельцам студенческого билета предоставляется скидки. Контакты авиакомпании: +86 136 6656 9568;

- граждане Узбекистана, находящиеся на территории КНР, также могут добраться до Сеула (столица Республики Корея) и, не покидая транзитной зоны аэропорта, воспользоваться рейсами АК Uzbekistan Airways по маршруту Ташкент – Сеул – Ташкент, которые осуществляются еженедельно по пятницам. Представители авиакомпании в Пекине и Сеуле: Тробов Мурод Хакимжонович, тел.: +8618401969633 (Пекин); Абдуллаев Аюбхон Камилович, тел.: +821087186850 (Сеул);

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- узбекистанцам, находящимся в Узбекистане и планирующимся вернуться в Китай для продолжения учебы или трудовой деятельности, рекомендуется связаться с учебным заведением/работодателем для получения консультации по въезду на территорию Китая.