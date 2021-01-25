В Узбекистане прекращается продажа бумажных проездных

Все виды транспортных карт предоставляются на срок в 3 года, поэтому покупать каждый месяц новые билеты будет не нужно.

ТАШКЕНТ, 25 янв - Sputnik. В Узбекистане с февраля прекращается продажа бумажных месячных проездных всех видов, сообщает "Тошшахартрансхизмат".

"С 1 февраля 2021 году будут доступны дневные тарифы для электронных месячных карт", - говорится в сообщении.

При первой покупке необходимо приобрести месячную 30-дневную электронную карту.

Данные транспортные карты активируются в день первой валидации (прикладывания к валидатору в общественном транспорте).

Все виды транспортных карт предоставляются на срок в 3 года, поэтому покупать каждый месяц новые билеты будет не нужно.

Продажа льготных транспортных карт стартует в Ташкенте с 1 января >>

Напомним, с 1 декабря компания Avtomatlashtirilgan transport to'lov tizimi operatori установила новые цены на транспортную карту ATTO. В организации заявили, что акция на приобретение их продукции за пять тысяч сумов завершилась, теперь месячные проездные карточки можно купить только за 15 тысяч сумов.