Uzbekistan Airports вступило в Международный Совет аэропортов

ТАШКЕНТ, 25 янв - Sputnik. Uzbekistan Airports официально присоединилось к Международному Совету аэропортов (Airport Council International), пишет пресс-служба Uzbekistan Airports.

Онлайн переговоры по вступлению в ACI завершились в конце 2020 года. В ходе них было уделено внимание вопросам дальнейшего укрепления международных связей путем обеспечения безопасности пассажиров во всех международных аэропортах Узбекистана, организации качественного и квалифицированного обслуживания пассажиров, модернизации воздушных гаваней республики на уровне мировых требований, расширения объема полетов воздушных судов.

"Если учесть, что в указах и постановлениях, принятых президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на совещаниях в области промышленности, особое внимание уделяется вопросам адаптации предоставляемых услуг в международных аэропортов Узбекистана к современным требованиям, повышения их привлекательности, изучения и внедрения зарубежного опыта, то вхождение Uzbekistan Airports в ACI можно назвать одним из важнейших направлений развития отрасли", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, членство в ACI в первую очередь гарантирует надежность предоставляемых услуг, а также реформирование системы воздушного транспорта в стране, приведение деятельности отрасли в соответствие с международными стандартами, развитие туризма, ускорение притока инвестиций. Также дает возможность использовать опыт ACI по принятию глобальных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, оповещению и защите пассажиров от угрозы пандемии, а также разработке эффективных программ в этом направлении.

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Напомним, Международный совет аэропортов (ACI), который является Международной ассоциацией аэропортов мира, был основан в 1991 году, его штаб квартира находится в Канаде. Существуют региональные отделения в странах Европы, Африки, Азии, Латинской и Северной Америки. По состоянию на январь 2020 года эта организация, объединяет 670 членов, обслуживает 1 979 аэропортов в 176 странах.