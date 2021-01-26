АО "Узбекнефтегаз" трудоустроит порядка полутора тысяч человек в 2021 году

Одним из крупных инвестиционных проектов станет выработка электроэнергии из избыточного пара путем установки паровой турбины в котельной №2 Мубарекского газоперерабатывающего завода.

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. В планах АО "Узбекнефтегаз" - реализация 11 проектов на сумму 985,8 млн долларов, в том числе 8 проектов с участием иностранных инвестиций и кредитов на сумму 773,9 млн долларов.

Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз" Реализация инвестиционных проектов на Мубарекском газоперерабатывающем заводе и Шуртанском нефтегазодобывающем управлении

На базе Шуртанского газохимического комплекса готовится к запуску производство сжиженного синтетического топлива (GTL), в августе текущего года проект будет реализован в полной мере. Ожидается производство 307,3 тыс. тонн керосина, 724,6 тыс. тонн дизельного топлива, 437,3 тыс. тонн нафты, 53,4 тыс. тонн сжиженного газа. Будут трудоустроены более 1 300 специалистов.

Также до конца года планируется реализовать проект модернизации установки по очистке газа с использованием цеолита в головном сооружении Шуртан. Предполагается таким образом очистить до 20 млрд кубометров природного газа.

В этом же году реализуют инвестиционный проект по модернизации установки по очистке газа аминокислотой. К декабрю будет завершена модернизация и налажена очистка 3 млрд кубометров природного газа с помощью амина.

Еще одним из крупных инвестиционных проектов станет выработка электроэнергии из избыточного пара путем установки паровой турбины в котельной №2 Мубарекского газоперерабатывающего завода.

В результате реализации проекта планируется наладить производство электроэнергии в объеме 54 180 МВт. Будет создано еще 30 новых рабочих мест.