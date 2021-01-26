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"Люди должны доверять друг другу": Путин об отношении к брачному договору

© Sputnik / Михаил Климентьев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210126/15866206/Lyudi-dolzhny-doveryat-drug-drugu-Putin-ob-otnoshenii-k-brachnomu-dogovoru.html

Между тем российский лидер отметил, что бывают различные жизненные ситуации, которые, возможно, и требуют заключения подобного документа.

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин рассказал, как относится к брачному договору.

По его словам, такой элемент процедуры узаконивания отношений чужд российской культуре, это, скорее, более характерно на Западе.

Однако несмотря на то, что и в России брачный договор постепенно входит в практику, стоит не забывать, что главное в семейной жизни — все же доверие.

Оно должно быть основной отношений, убежден президент.

"Вы знаете, что в современном мире это с Запада к нам приходит, но тем не менее есть такая форма заключения брака, как брачный договор. Кстати говоря, не думаю, что это хороший способ организации семейной жизни, потому что если люди вступают в брак и собираются жить вместе, вести общее хозяйство, детей иметь, то, наверное, должны доверять друг другу. Но тем не менее жизненные ситуации разные, и это тоже возможно, это распространяется", — заявил Путин.

Ранее о введении процедуры заключения брачного договора задумались и в Узбекистане.

Жених и невеста на бракосочетании
flickr.com/ ChuWeiHunG IPhoto
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Так, зампредседателя Центрального Совета Народно-демократической партии, сенатор Максуда Ворисова заявила о том, что для этого уже пришло время.

По ее словам, должен быть установлен четкий стандарт свадеб и церемоний, принимая во внимание добрые традиции каждого региона, чтобы избежать ненужных расходов на бракосочетание.

Теги:
президент РФ, Президент, Россия, Владимир Путин



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