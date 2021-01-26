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В Узбекистане пересмотрят стандарты в области электроэнергетики

© CC0 / Pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210126/15867778/V-Uzbekistane-peresmotryat-standarty-v-oblasti-elektroenergetiki.html

Будут рассмотрены и адаптированы к современным требованиям стандарты для низковольтных электрических сетей, солнечных и ветровых электростанций.

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Стандарты в области электроэнергетики, действующие в Узбекистане, поэтапно пересматриваются на основе международных стандартов, сообщили в пресс-службе Минэнерго, ссылаясь на профильное постановление президента.

© Sputnik / Евгений Одиноков
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К процессу привлекли французскую компанию Assystem Engineering and Operation Services SAS. 

Под эгидой Министерства энергетики Узбекистана были созданы четыре рабочие группы с участием ведущих специалистов, операторов, представителей проектных институтов, а также производителей электрооборудования. Будет рассмотрено более 700 стандартов в области высоковольтных линий электропередач, подстанций, релейной защиты, а также электромагнитной совместимости.

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Из общего числа не отвечающими современным требованиям были признаны 536 стандартов. В настоящее время Агентство "Узстандарт" проводит их замену на международные стандарты.

В 2021 году эта работа продолжается: в частности, будут рассмотрены и адаптированы к современным требованиям стандарты для низковольтных электрических сетей, солнечных и ветровых электростанций.

Принятие этих стандартов позволит оптимизировать затраты на техническое управление проектированием, строительством и эксплуатацией энергообъектов и повысит надежность электрических сетей.

Теги:
электроэнергия, Узбекистан, Минэнерго



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