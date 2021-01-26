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26 Января 2021
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Опрос
Согласны ли вы с предложением перенести выборы на более ранний срок?
Нет, голосование должно проходить в декабре, как указано в Конституции
20.0%
(2)
Да, октябрь - более удобное время для голосования: на улице будет еще тепло
30.0%
(3)
Нужно установить единую дату голосования без привязки к выходным
10.0%
(1)
Дата выборов не имеет значение. Главное - сам выбор.
40.0%
(4)
Проголосовали:
10
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Нет, голосование должно проходить в декабре, как указано в Конституции
Да, октябрь - более удобное время для голосования: на улице будет еще тепло
Нужно установить единую дату голосования без привязки к выходным
Дата выборов не имеет значение. Главное - сам выбор.
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