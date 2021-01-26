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Согласны ли вы с предложением перенести выборы на более ранний срок?

  • Нет, голосование должно проходить в декабре, как указано в Конституции
    20.0% (2)
  • Да, октябрь - более удобное время для голосования: на улице будет еще тепло
    30.0% (3)
  • Нужно установить единую дату голосования без привязки к выходным
    10.0% (1)
  • Дата выборов не имеет значение. Главное - сам выбор.
    40.0% (4)
Проголосовали: 10
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