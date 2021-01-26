Куда обращаться мигрантам, оказавшимся в трудном положении за рубежом?

Трудовые мигранты, попавшие в сложные ситуации, могут обратится в зарубежные представительства Агентства по внешней трудовой миграции. Подробнее читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Специалист Агентства по внешней трудовой миграции Абдуазиз Хафизов рассказал корреспонденту Sputnik о мерах по социальной защите и материальной помощи, на которую могут рассчитывать иностранные граждане, оказавшиеся в трудном положении.

Речь идет о ситуациях, когда нет (или недостаточно) средств к существованию.

За помощью также можно обратиться в случае смерти человека или в связи с его тяжелой болезнью, ранением. Агентство рассматривает и другие обращения граждан, которые оказались в затруднительном положении.

На какую помощь можно расcчитывать:

содействие в трудоустройстве в стране пребывания;

оплата расходов на проживание (до 300 долларов);

разовая материальная помощь в размере 2 БРВ (490 тысяч сумов);

материальная помощь в размере 2 БРВ (490 тысяч сумов); оплата услуг медицинской помощи в размере до 1,5 тысячи долларов;

оплата расходов на билет для возвращения на родину;

подготовка тела умершего к отправке на родину в соответствии с традициями, покрытие всех соответствующих расходов (до 1 тысячи долларов);

юридическая защита (до 3 тысяч долларов).

Как подать заявку?

Трудовые мигранты, оказавшиеся в сложной ситуации за границей и нуждающиеся в одном из видов вышеуказанных услуг, могут обратиться в зарубежные представительства Агентства по внешней трудовой миграции.

Заявки можно отправлять через платформу www.birgamiz.com или по телефону (71) 202-33-55.

Затраты будут покрыты за счет средств Фонда по поддержке граждан, осуществляющих трудовую деятельность за границей, при Министерстве труда Узбекистана.

Стоит отметить, что граждане республики, находящиеся за рубежом, довольно часто сталкиваются с трудностями. Так, в 2020 году была оказана разовая матпомощь 1 983 соотечественникам.

Также 175 гражданам оплачены расходы на гостиницу, двум — на медицинскую помощь. Еще трем мигрантам, получившим различные травмы, помогли вернуться домой.

Тела 617 человек, скончавшихся за границей, и 627 граждан, находящихся в местах временного содержания иностранцев, также были возвращены на родину.

О тяжелом материальном положении заявили 119 человек — им всем тоже помогли.