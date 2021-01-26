Куда обращаться мигрантам, оказавшимся в трудном положении за рубежом?

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Специалист Агентства по внешней трудовой миграции Абдуазиз Хафизов рассказал корреспонденту Sputnik о мерах по социальной защите и материальной помощи, на которую могут рассчитывать иностранные граждане, оказавшиеся в трудном положении.
Речь идет о ситуациях, когда нет (или недостаточно) средств к существованию.
За помощью также можно обратиться в случае смерти человека или в связи с его тяжелой болезнью, ранением. Агентство рассматривает и другие обращения граждан, которые оказались в затруднительном положении.
На какую помощь можно расcчитывать:
- содействие в трудоустройстве в стране пребывания;
- оплата расходов на проживание (до 300 долларов);
- разовая материальная помощь в размере 2 БРВ (490 тысяч сумов);
- оплата услуг медицинской помощи в размере до 1,5 тысячи долларов;
- оплата расходов на билет для возвращения на родину;
- подготовка тела умершего к отправке на родину в соответствии с традициями, покрытие всех соответствующих расходов (до 1 тысячи долларов);
- юридическая защита (до 3 тысяч долларов).
Как подать заявку?
Трудовые мигранты, оказавшиеся в сложной ситуации за границей и нуждающиеся в одном из видов вышеуказанных услуг, могут обратиться в зарубежные представительства Агентства по внешней трудовой миграции.
Заявки можно отправлять через платформу www.birgamiz.com или по телефону (71) 202-33-55.
Затраты будут покрыты за счет средств Фонда по поддержке граждан, осуществляющих трудовую деятельность за границей, при Министерстве труда Узбекистана.
Стоит отметить, что граждане республики, находящиеся за рубежом, довольно часто сталкиваются с трудностями. Так, в 2020 году была оказана разовая матпомощь 1 983 соотечественникам.
Также 175 гражданам оплачены расходы на гостиницу, двум — на медицинскую помощь. Еще трем мигрантам, получившим различные травмы, помогли вернуться домой.
Тела 617 человек, скончавшихся за границей, и 627 граждан, находящихся в местах временного содержания иностранцев, также были возвращены на родину.
О тяжелом материальном положении заявили 119 человек — им всем тоже помогли.