От создателей "Новичка": разработчик яда выпустит лекарство от COVID

Новый препарат "Иммофон" прошел испытания на 700 пожилых пациентах-добровольцах. Не было ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти после заболевания.

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Один из разработчиков боевого вещества из группы "Новичок" Леонид Ринк намерен также выпустить лекарство, способное бороться с COVID-19 и другими вирусными заболеваниями.

Об этом специалист рассказал РИА Новости.

"Оно работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм (процесс, когда иммунитет уничтожать собственный организм. — Sputnik), который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19", — отметил ученый.

Основной для нового лекарства стал препарат "Диуцифон" — он был синтезирован в Советском Союзе еще в 1960-е годы.

По словам разработчика, "Диуцифон" вплоть до 2000-х входил в перечень жизненно важных лекарств. Однако он был не без недостатков.

В частности, препарат плохо растворялся в воде и, как следствие, в плазме крови.

Российские ученые над этой проблемой поработали и устранили ее. В итоге получилось модифицированное лекарство под названием "Иммофон".

В его состав также вошли элементы противовирусного средства "Дапсон" и две молекулы метилурацила, которые усиливают регенерацию и обмен веществ.

Какая ставка делается на новое лекарство?

Как ожидается, "Иммофон" будет эффективен в лечении красной волчанки, склеродермии, ревматоидного артрита, псориаза, аллергии и лейкозов, а также заболеваний легких.

К слову, препарат уже протестирован. В качестве добровольцев выступили около 700 пенсионеров.

"Не было ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти после заражения", — заявил Ринк.

Следующая стадия - проверить, как поведет себя лекарство в случае с пациентами, у которых имеются различные патологии.

Также идут переговоры с Минздравом и другими регуляторами по поводу массового выпуска шприцов и капельниц. Одна доза препарата оценивается в тысячу рублей.

По словам ученого, многие инвесторы проявляют интерес к этому проекту.