В Узбекистане в помощь пограничникам будут созданы добровольные дружины

Известно, что в подобных добровольных дружинах смогут участвовать жители приграничных районов в возрасте от 18 до 60 лет, а также рабочие и служащие предприятий, расположенных вблизи госграницы.

ТАШКЕНТ, 26 янв - Sputnik. Добровольные отряды содействия пограничным войскам будут созданы в Узбекистане, в них смогут участвовать жители приграничных районов страны, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"Постановлением правительства утверждено положение об отрядах содействия пограничным войскам Службы государственной безопасности", - говорится в информации.

Известно, что в подобных добровольных дружинах смогут участвовать жители приграничных районов в возрасте от 18 до 60 лет, а также рабочие и служащие предприятий, расположенных вблизи госграницы.

Отряды содействия численностью до 10 человек будут организованы при конкретной воинской части пограничных войск. Членам отряда выдадут соответствующее удостоверение, также установлены ежемесячные выплаты в размере до 90 долларов, добавили в Минюсте.