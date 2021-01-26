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Пограничный пункт, архивное фото

В Узбекистане в помощь пограничникам будут созданы добровольные дружины

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Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210126/15869165/V-Uzbekistane-v-pomosch-pogranichnikam-budut-sozdany-dobrovolnye-druzhiny.html

Известно, что в подобных добровольных дружинах смогут участвовать жители приграничных районов в возрасте от 18 до 60 лет, а также рабочие и служащие предприятий, расположенных вблизи госграницы.

ТАШКЕНТ, 26 янв - Sputnik. Добровольные отряды содействия пограничным войскам будут созданы в Узбекистане, в них смогут участвовать жители приграничных районов страны, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"Постановлением правительства утверждено положение об отрядах содействия пограничным войскам Службы государственной безопасности", - говорится в информации.

Известно, что в подобных добровольных дружинах смогут участвовать жители приграничных районов в возрасте от 18 до 60 лет, а также рабочие и служащие предприятий, расположенных вблизи госграницы.

Отряды содействия численностью до 10 человек будут организованы при конкретной воинской части пограничных войск. Членам отряда выдадут соответствующее удостоверение, также установлены ежемесячные выплаты в размере до 90 долларов, добавили в Минюсте.

Теги:
пограничники, госграница, граница, границы, Узбекистан, Узбекистан



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