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Согласны ли вы с предложением перенести выборы на более ранний срок?

  • Нет, голосование должно проходить в декабре, как указано в Конституции
    38.4% (5)
  • Да, октябрь - более удобное время для голосования: на улице будет еще тепло
    30.8% (4)
  • Нужно установить единую дату голосования без привязки к выходным
    0% (0)
  • Дата выборов не имеет значения. Главное - сам выбор.
    30.8% (4)
Проголосовали: 13
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