Вышинский рассказал, что помогло ему продержаться в тюрьме

По мнению журналиста, книга – это искренний рассказ о том, как большая политика может мгновенно изменить жизнь человека.

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Опубликована книга Кирилла Вышинского "Жил напротив тюрьмы…". По словам самого автора, название книги – строка из анекдота, который исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" упомянул в письме коллегам-журналистам из СИЗО в Киеве в марте 2019 года: "Коллеги, привет из Киева! Я практически в двух шагах от своего дома. Анекдот "Раньше жил напротив тюрьмы, теперь живет напротив дома" — это про меня".

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Однако книга, подчеркивает журналист, точно не про тюрьму. По мнению Вышинского – это искренний рассказ, подтвержденный неопровержимыми фактами о том, как чувствует себя человек, попавший в совершенно непривычный для него, иной мир, что помогает ему держаться в тюрьме. О том, как большая политика может абсолютно - и мгновенно изменит жизнь человека.

"Не знаю, как яркие сенсации и тайны, но раскрыть некоторые закулисные подробности самого громкого российско-украинского обмена "35 на 35" точно получится. И больше всего я хочу рассказать про современную Украину, после Майдана-2014 - какой я знал ее до ареста, работая в Киеве, и какой я увидел ее в тюрьме и из тюрьмы", - отметил Вышинский в авторском предисловии к книге.

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в аннотации к книге высказалась: "Кирилл Вышинский – один из главных символов украинского сопротивления, замечательный журналист и настоящий боец – написал книгу обо всем этом. К прочтению обязательна".

С сегодняшнего дня, 26 января, книга поступила в онлайн-книжные сети.

Руководитель портала "РИА Новости Украина" был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Ему предъявили обвинения в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. По данной статье Вышинскому грозило до 15 лет лишения свободы.

Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Просидевший в украинских тюрьмах в общей сложности 15 месяцев за исполнение своих профессиональных обязанностей, Вышинский был освобожден из под стражи 28 августа 2019 года, а 7 сентября вернулся в Россию.