Тендеры на продажу госдоли Coca-Cola будут продолжены

АУГА готово вместе с Агентством по противодействию коррупции организовать открытый и прозрачный процесс продажи госдоли Coca-Cola в соответствии с международной практикой.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. В агентстве по управлению государственными активами(АУГА) проинформировали о мерах, предпринятых для устранения причин и условий, способствующих проявлению коррупции при проведении тендеров по продаже госдоли ООО "Coca-cola Ichimligi Uzbekiston, Ltd".

По данным агентства, продажа госдоли "Coca cola Ichimligi Uzbekiston, Ltd" осуществляется честно, открыто и прозрачно с участием международных компаний.

В то же время АУГА готово вместе с Агентством по противодействию коррупции организовать открытый и прозрачный процесс продажи госдоли Компании в соответствии с международной практикой.

Вслед за этим Агентство по противодействию коррупции также отреагировало на вышеобозначенное заявление АУГА. В антикоррупционном ведомстве выразили готовность продолжения проведения приватизации с участием международных компаний.

Накануне Агентство по противодействию коррупции опубликовало официальное сообщение после многочисленных обращений граждан и предпринимателей с просьбой остановить процесс приватизации госакивов предприятия Coca-Cola Bottlers Uzbekistan Ltd. Отмечается, что продажа госдоли в размере 57,118% происходит с нарушениями действующего законодательства. Проверки показали, что некоторые требования, перечисленные в порядке проведения тендера, препятствуют здоровой конкуренции.

Кроме того, как сообщила пресс-служба АУГА, в ближайшие дни будут обобщены мнения компании "The Coca-Cola Export Corporation" (Атланта, США), инвестиционного банка "Rothschild & Co" и юридической фирмы "Dentons", которые являются прямыми участниками этого процесса. Результаты анализа будут дополнительно озвучены общественности.