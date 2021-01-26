На стройплощадке в Навои обрушился башенный кран: пострадал человек

В управлении по чрезвычайным ситуациям заявили, что при падении крановщик получил легкие травмы и был госпитализирован.

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Несколько часов назад на стройплощадке в Навои произошло ЧП, едва не обернувшееся трагедией. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

В махалле "Ёшлик" обрушился грузоподъемный башенный кран, задействованный в строительстве многоэтажного дома ООО "Шохджахон Шамшири". Внутри кабины находился человек, управлявший техникой.

В управлении по чрезвычайным ситуациям заявили, что при падении крановщик получил легкие травмы и был госпитализирован.

МЧС В Навои на стройплощадке упал подъемный кран

По данному факту ведется следствие.

Две недели назад в Джизаке обрушилась часть шестиэтажного дома. Инцидент произошел в воскресенье. К счастью, никто не пострадал, поскольку здание находилось только на этапе строительства.