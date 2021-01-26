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На стройплощадке в Навои обрушился башенный кран: пострадал человек

МЧС
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20210126/15871514/Na-stroyploschadke-v-Navoi-obrushilsya-bashennyy-kran-postradal-chelovek.html

В управлении по чрезвычайным ситуациям заявили, что при падении крановщик получил легкие травмы и был госпитализирован.

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Несколько часов назад на стройплощадке в Навои произошло ЧП, едва не обернувшееся трагедией. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации. 

В махалле "Ёшлик" обрушился грузоподъемный башенный кран, задействованный в строительстве многоэтажного дома ООО "Шохджахон Шамшири". Внутри кабины находился человек, управлявший техникой.

В управлении по чрезвычайным ситуациям заявили, что при падении крановщик получил легкие травмы и был госпитализирован.

МЧС
В Навои на стройплощадке упал подъемный кран

По данному факту ведется следствие.

Две недели назад в Джизаке обрушилась часть шестиэтажного дома. Инцидент произошел в воскресенье. К счастью, никто не пострадал, поскольку здание находилось только на этапе строительства.

Теги:
Строительство, новостройка, ЧП, Происшествие



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