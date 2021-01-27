Назначен новый зампредседателя Центробанка Узбекистана

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Аброрхўжа Турдалиев назначен заместителем председателя Центробанка Узбекистана, сообщили в пресс-службе ЦБ.
Соответствующий указ подписал президент страны Шавкат Мирзиёев.
На новой должности Турдалиев будет отвечать за пруденциальный надзор за кредитными организациями, координацию финансового мониторинга в кредитных организациях и валютного контроля, инспекцию кредитных организаций.
Аброрхўжа Акбарович Турдалиев родился в 1979 году в Ташкентской области. Выпускник Ташкентского финансового института (2000 г.), Банковско-финансовой академии (2013 г.).
До назначения занимал должность директора Департамента по пруденциальному надзору кредитных организаций ЦБ.