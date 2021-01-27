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Назначен новый зампредседателя Центробанка Узбекистана

Sputnik / Алексей Филиппов
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (414)
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Пост занял Аброрхўжа Турдалиев, который до этого был директором Департамента по пруденциальному надзору кредитных организаций ЦБ.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Аброрхўжа Турдалиев назначен заместителем председателя Центробанка Узбекистана, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Соответствующий указ подписал президент страны Шавкат Мирзиёев.

На новой должности Турдалиев будет отвечать за пруденциальный надзор за кредитными организациями, координацию финансового мониторинга в кредитных организациях и валютного контроля, инспекцию кредитных организаций.

Аброрхўжа Акбарович Турдалиев родился в 1979 году в Ташкентской области. Выпускник Ташкентского финансового института (2000 г.), Банковско-финансовой академии (2013 г.).

До назначения занимал должность директора Департамента по пруденциальному надзору кредитных организаций ЦБ.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (414)
Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, Узбекистан, назначение



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