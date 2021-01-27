К Земле приближаются три астероида размером с футбольное поле — NASA

Еще два космических объекта "засветились" у нашей планеты буквально на днях. Правда, их размеры были куда меньше.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Ученые NASA заявили, что к Земле движутся сразу несколько крупных астероидов, размеры которых сопоставимы с футбольным полем.

Один из них — 2021 BZ — пролетит мимо нашей планеты завтра, 28 января. Расстояние до объекта будет равно 5,5 дистанциям от Земли до Луны (около 2,2 миллиона километров).

По данным специалистов, размер астероида составляет 29-65 метров.

В пятницу, 29 января, мимо Земли промчится еще один крупный объект — 2021 AG7 (от 47 до 110 метров). Его от нас будет отделять расстояние, в 11 раз превышающее путь до Луны.

В этот же день, но чуть позже пролетит третий по счету астероид — 2021 AF7 (от 24 до 53 метров).

Ранее мы писали о необычном явлении, свидетелями которого стали жители Камчатки. На их глазах упал и взорвался метеорит.