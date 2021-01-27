14:46 27 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.72
  • EUR12798.46
  • USD10518.99
Поиск

К Земле приближаются три астероида размером с футбольное поле — NASA

© Depositphotos / Milangucci
Общество
Получить короткую ссылку
100 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/1d/15282641.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210127/15873989/K-Zemle-priblizhayutsya-tri-asteroida-razmerom-s-futbolnoe-pole--NASA.html

Еще два космических объекта "засветились" у нашей планеты буквально на днях. Правда, их размеры были куда меньше.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Ученые NASA заявили, что к Земле движутся сразу несколько крупных астероидов, размеры которых сопоставимы с футбольным полем.

Планета Марс
© CC BY 2.0 / Kevin Gill / Mars
На орбите Марса обнаружили астероид — когда-то он откололся от Луны

Один из них — 2021 BZ — пролетит мимо нашей планеты завтра, 28 января. Расстояние до объекта будет равно 5,5 дистанциям от Земли до Луны (около 2,2 миллиона километров).

По данным специалистов, размер астероида составляет 29-65 метров.

В пятницу, 29 января, мимо Земли промчится еще один крупный объект — 2021 AG7  (от 47 до 110 метров). Его от нас будет отделять расстояние, в 11 раз превышающее путь до Луны.

В этот же день, но чуть позже пролетит третий по счету астероид — 2021 AF7 (от 24 до 53 метров).

Ранее мы писали о необычном явлении, свидетелями которого стали жители Камчатки. На их глазах упал и взорвался метеорит.

 

Теги:
Земля, Наука, планета, планеты, астероид, Космос



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Защитные маски и смоки айс: модный показ саудовской принцессы - фото
Начало блокады Ленинграда
Два с половиной года ужаса: архивные кадры блокадного Ленинграда
Статистика по изъятым таможней предметов за 2020 год
Контрабанда ковидного времени: что больше всего изъяла таможня в 2020 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться