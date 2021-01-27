Узбекская диаспора поддержала вакцинацию иностранных курьеров и таксистов в Москве

Ранее компания "Яндекс" обратилась в мэрию российской столицы с просьбой дать возможность таксистам и курьерам бесплатно привиться от COVID-19 вне зависимости от их гражданства и наличия полиса ОМС. Сейчас этот документ необходим.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Диаспора Узбекистана в Москве приветствует предложение "Яндекса" о бесплатной вакцинации курьеров и водителей такси, не имеющих гражданства РФ, сообщает РИА Новости.

Председатель Всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев Ибрагим Худайбердиев заявил, что предоставление такой возможности трудящимся в столице РФ гражданам республики — "абсолютно логичный шаг". "Так и должно быть", - отметил он.

"Я лишь приветствую эту инициативу", — сказал Худайбердиев.

Предложение также одобрил представитель госслужбы миграции при правительстве Кыргызстана в России Майрамбек Бейшенов.

"Безусловно, мы это приветствуем, — сказал он. — Мы готовы помочь в распространении информации о том, каким способом и в каких пунктах можно получить эту прививку".

Ранее предложение "Яндекса" поддержали власти Москвы. Адреса, по которым можно будет сделать прививку, озвучат позже.