Инновационный проект: как выращивают техническую коноплю в Сырдарье

Специалисты уже начали применять инновационные агротехнические меры по борьбе с засолением почвы, внедрили систему подземного капельного орошения.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. В Сырдарьинской области внедряется инновационный проект по выращиванию и переработке технического каннабиса, сообщает УзА.

Под такой крупный проект было выделено несколько тысяч гектаров земель, вышедших из сельскохозяйственного оборота в Хавастском районе.

"Специалисты уже начали применять инновационные агротехнические меры по борьбе с засолением почвы, внедрили систему подземного капельного орошения, чтобы вернуть земле плодородие", - говорится в информации.

Для обеспечения энергетической независимости систем подземного капельного орошения здесь установлены солнечные панели. Примечательно, что работу только лишь одной такой станции обеспечивают 120 солнечных панелей мощностью 37 кВт. В итоге сейчас там установлено 46 таких станций.

По канонам медицины: в Сырдарье появится большая плантация каннабиса >>

Напомним, в марте прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, предусматривающий культивирование и обработку каннабиса в промышленных целях.

В августе в республике обсудили проект об утверждении ставки государственной пошлины на выдачу лицензий в сфере оборота каннабиса. На ввоз, переработку, хранение, перевозку, уничтожение и реализацию конопляного растения было предложено установить госпошлину в размере 200 БРВ (46,6 миллиона сумов).