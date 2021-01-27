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Инновационный проект: как выращивают техническую коноплю в Сырдарье

Инновационный проект: как выращивают техническую коноплю в Сырдарье

УзА
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210127/15875324/Innovatsionnyy-proekt-kak-vyraschivayut-tekhnicheskuyu-konoplyu-v-Syrdare.html

Специалисты уже начали применять инновационные агротехнические меры по борьбе с засолением почвы, внедрили систему подземного капельного орошения.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. В Сырдарьинской области внедряется инновационный проект по выращиванию и переработке технического каннабиса, сообщает УзА.

Под такой крупный проект было выделено несколько тысяч гектаров земель, вышедших из сельскохозяйственного оборота в Хавастском районе.

"Специалисты уже начали применять инновационные агротехнические меры по борьбе с засолением почвы, внедрили систему подземного капельного орошения, чтобы вернуть  земле плодородие", - говорится в информации.

Для обеспечения энергетической независимости систем подземного капельного орошения здесь установлены солнечные панели. Примечательно, что работу только лишь одной такой станции обеспечивают 120 солнечных панелей мощностью 37 кВт.  В итоге сейчас там установлено 46 таких станций. 

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Напомним,  в марте прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, предусматривающий культивирование и обработку каннабиса в промышленных целях. 

В августе в республике обсудили проект об утверждении ставки государственной пошлины на выдачу лицензий в сфере оборота каннабиса. На ввоз, переработку, хранение, перевозку, уничтожение и реализацию конопляного растения было предложено установить госпошлину в размере 200 БРВ (46,6 миллиона сумов).

Теги:
Сырдарьинская область, Сырдарья, Узбекистан, Узбекистан, конопля



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