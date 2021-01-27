Газовые заправки оборудуют онлайн-счетчиками

Переход на онлайн-систему поможет достоверно учитывать все данные, контролировать приход и расход газа, при этом человеческий фактор в процессе учета полностью будет исключен.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. На газовых заправках появятся автоматизированные счетчики. Такую меру предприняли в Минэнерго, чтобы предотвратить факты внешнего воздействия на газоизмерительное оборудование.

Известно, что владельцы заправок умышленно занижают показатели счетчиков, чтобы снизить цены. Это вводит в заблуждение водителей и вызывает необоснованное недовольство жителей близлежащих домов, где по этой причине падает давление газа.

Прозрачность процессов поставок газа на заправки и его реализации автотранспорту позволит исключить возможности для нарушений.

Сейчас в стране работают порядка 1 070 газовых заправок. Чтобы стабильно обеспечивать их голубым топливом, необходимы точные расчеты, основанные на данных ежедневного отпуска газа автотранспорту.

Переход на онлайн-систему поможет достоверно учитывать все данные, контролировать приход и расход газа, при этом человеческий фактор в процессе учета полностью будет исключен.

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Таким образом у министерства появится возможность контролировать потоки газа в онлайн-режиме и поможет Государственному налоговому комитету учитывать прозрачность реализации продукции.