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Сколько вызовов поступило в "скорые" Узбекистана в 2020 году

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210127/15876203/Skolko-vyzovov-postupilo-v-skorye-Uzbekistana-v-2020-godu.html

Больше всего звонков приняли в пяти регионах — столице, Ташкентской, Ферганской, Андижанской, Наманганской областях.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. ​​Около 11,5 миллиона вызовов поступило в "скорые" Узбекистана в 2020 году, что примерно на полтора миллиона больше, чем в 2019-м, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики. 

"Увеличение количества обращений в 2020 году можно отнести к условиям пандемии: в период карантина большинство из тех, кто болел, но не предпочел покидать свой дом из-за риска заразиться COVID-19, вызывал скорую помощь", — говорится в публикации на Telegram-канале.

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Больше всего звонков приняли в пяти регионах — столице, Ташкентской, Ферганской, Андижанской, Наманганской областях: в каждом более миллиона, меньше всего — в Навоийской (свыше 355 тысяч) и Сырдарьинской (более 384 тысяч) областях.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020-го объявила распространение нового коронавируса пандемией. 

Число выявленных инфицированных COVID-19 в Узбекистане за вторник увеличилось еще на 39 и достигло 78 510. Общее число выздоровевших возросло до 76 997. Скончался 621 человек.

Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, скорая помощь, Узбекистан



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