Сколько вызовов поступило в "скорые" Узбекистана в 2020 году

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. ​​Около 11,5 миллиона вызовов поступило в "скорые" Узбекистана в 2020 году, что примерно на полтора миллиона больше, чем в 2019-м, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

"Увеличение количества обращений в 2020 году можно отнести к условиям пандемии: в период карантина большинство из тех, кто болел, но не предпочел покидать свой дом из-за риска заразиться COVID-19, вызывал скорую помощь", — говорится в публикации на Telegram-канале.

Больше всего звонков приняли в пяти регионах — столице, Ташкентской, Ферганской, Андижанской, Наманганской областях: в каждом более миллиона, меньше всего — в Навоийской (свыше 355 тысяч) и Сырдарьинской (более 384 тысяч) областях.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020-го объявила распространение нового коронавируса пандемией.

Число выявленных инфицированных COVID-19 в Узбекистане за вторник увеличилось еще на 39 и достигло 78 510. Общее число выздоровевших возросло до 76 997. Скончался 621 человек.