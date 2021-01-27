Сколько вызовов поступило в "скорые" Узбекистана в 2020 году

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Около 11,5 миллиона вызовов поступило в "скорые" Узбекистана в 2020 году, что примерно на полтора миллиона больше, чем в 2019-м, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.
"Увеличение количества обращений в 2020 году можно отнести к условиям пандемии: в период карантина большинство из тех, кто болел, но не предпочел покидать свой дом из-за риска заразиться COVID-19, вызывал скорую помощь", — говорится в публикации на Telegram-канале.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020-го объявила распространение нового коронавируса пандемией.
Число выявленных инфицированных COVID-19 в Узбекистане за вторник увеличилось еще на 39 и достигло 78 510. Общее число выздоровевших возросло до 76 997. Скончался 621 человек.