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Девушки в национальных костюмах на торжественном открытии Центра русского языка в Ташкенте

Законодательная палата приняла закон об учреждении нового праздника

Sputnik
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210127/15876687/Zakonodatelnaya-palata-prinyala-zakon-o-vnedrenii-novogo-prazdnika.html

Депутаты Закпалаты утвердили законопроект, предусматривающий появление в стране еще одного праздника - Дня дружбы народов 30 июля.

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса поделился с подписчиками своего Telegram-канала новостью о том, что в нижней палате рассмотрели и приняли проект документа, который предусматривает провозглашение 30 июля в Узбекистане Днем дружбы народов.

При этом народный избранник приводит сведения о том, что в данный момент в республике проживают представители более 130 наций и народностей, представители 16 религиозных конфессий. Для сохранения ценностей народностей и преемственности их традиций действует 141 национальный культурный центр.

Для того чтобы закон вступил в силу, он должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом.

Дворец искусств Истиклол
© Commons.wikimedia / Arian Zwegers
Название "Дружба народов" вернули площади и станции метро в Ташкенте

Напомним, инициатива сделать 30 июля Днем дружбы народов была озвучена Шавкатом Мирзиёевым в ходе обращения к парламенту страны в конце прошлого года. 

При этом глава Узбекистана отметил, что в 2021 году в стране на качественно новый уровень будет поднята работа по укреплению в обществе атмосферы межнационального согласия и толерантности.

Теги:
дружба народов, праздник, национальность, Узбекистан



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