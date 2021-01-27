Законодательная палата приняла закон об учреждении нового праздника

Депутаты Закпалаты утвердили законопроект, предусматривающий появление в стране еще одного праздника - Дня дружбы народов 30 июля.

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса поделился с подписчиками своего Telegram-канала новостью о том, что в нижней палате рассмотрели и приняли проект документа, который предусматривает провозглашение 30 июля в Узбекистане Днем дружбы народов.

При этом народный избранник приводит сведения о том, что в данный момент в республике проживают представители более 130 наций и народностей, представители 16 религиозных конфессий. Для сохранения ценностей народностей и преемственности их традиций действует 141 национальный культурный центр.

Для того чтобы закон вступил в силу, он должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом.

Напомним, инициатива сделать 30 июля Днем дружбы народов была озвучена Шавкатом Мирзиёевым в ходе обращения к парламенту страны в конце прошлого года.

При этом глава Узбекистана отметил, что в 2021 году в стране на качественно новый уровень будет поднята работа по укреплению в обществе атмосферы межнационального согласия и толерантности.