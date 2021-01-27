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Сколько должен длиться послеобеденный сон, чтобы от него была польза

© Depositphotos / Sementsova321
Общество
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Дневной сон отлично компенсирует ночной недосып. Но загвоздка в том, что если перевыполнить норму, то по ночам может развиться бессонница.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Недавно ученые из Китая подтвердили давно известную истину: регулярный дневной сон полезен для здоровья.

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"ЯсноПонятно". От бессонницы до лунатизма: правда и мифы про сон

Исследования показали, что у людей, которые позволяют себе прикорнуть после обеда, лучше работает память, более беглая речь и ориентирование.

Вывод такой: непродолжительный сон в светлое время суток положительно влияет на мозговую деятельность.

Исследование проводилось среди 2 214 добровольцев, которым было 60 лет и более.

Несмотря на преклонный возраст, все участники были абсолютно здоровы. Никто из них не страдал какими-либо когнитивными расстройствами или проблемами с психикой.

Пенсионеров раздели на две группы: 1 534 человека ежедневно спали после обеда (сон длился от 5 минут до 2 часов), а другие 680 в это время бодрствовали.

Результаты показали, что у участников первой группы показатели когнитивных способностей оказались намного выше.

Между тем сомнологи отметили, что дневной сон не исключает ночного, но может быть хорошим дополнением к нему.

Однако здесь важно не переусердствовать, ведь если организм восполнит полностью усталость, то он не будет уходить на покой по ночам.

Что советуют в таком случае врачи: днем можно спать 45-60 минут. Если человек привык засыпать в 22-23 часа, то послеобеденный сон должен быть не позднее 15-16 часов.

Теги:
здоровье, сон



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