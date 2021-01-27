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Водопроводный кран

В Ташкенте откроют филиал южнокорейской академии K-Water

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210127/15876962/V-Tashkente-otkroyut-filial-yuzhnokoreyskoy-akademii-K-Water.html

Строительство центра начнется в Ташкенте в этом году. Южнокорейские партнеры посодействуют в разработке специальных учебных программ для сотрудников сферы в столице и регионах, а также в подготовке преподавателей.

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Специалисты АО "Узсувтаъминот" провели онлайн-переговоры с представителями академии K-Water(Южная Корея) и консультантами Азиатского банка развития, сообщили в пресс-службе АО.

Кран
© CC0 / pixabay
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На повестке встречи - вопрос открытия совместного центра, где работники системы питьевого водоснабжения и канализации смогут повысить свою квалификацию.

Строительство данного центра стартует в Ташкенте уже в 2021-м. При этом южнокорейские партнеры готовы содействовать в разработке специальных учебных программ для сотрудников сферы в столице и регионах, подготовке преподавателей.

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В марте 2020 года совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление правительству Узбекистана кредита на $239 млн на развитие системы водоснабжения. Проект охватит более 500 тысяч человек в ряде регионов страны.

Теги:
Узбекистан, Южная Корея, водоснабжение, Ташкент



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