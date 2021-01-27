Закрытие общежитий в Узбекистане - ответ Минвуза

Ранее распространилась информация, что у студентов нескольких вузов обнаружили коронавирус, а учебные здания и общежития закрыли для проведения дезинфекции.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Информация о том, что в Узбекистане закрываются общежития вузов оказалась неверной, сообщает Минвуз республики.

Ранее распространилась информация, что у студентов нескольких вузов обнаружили коронавирус, а учебные здания и общежития закрыли для проведения дезинфекции.

"Не распространяйте ложные сведения. Министерство высшего и специального образования не заинтересованы в сокрытии данных", - говорится в сообщении.

Напомним, узбекские вузы вернулись к традиционной форме обучения с 11 января.

Во всех вузах разработан график начала учебного процесса в традиционной форме. Тем не менее, студенты, имеющие проблемы со здоровьем, а также нуждающиеся в социальной защите, продолжают обучение дистанционно.