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Закрытие общежитий в Узбекистане - ответ Минвуза

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Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210127/15878744/Zakrytie-obschezhitiy-v-Uzbekistane---otvet-Minvuza.html

Ранее распространилась информация, что у студентов нескольких вузов обнаружили коронавирус, а учебные здания и общежития закрыли для проведения дезинфекции.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Информация о том, что в Узбекистане закрываются общежития вузов оказалась неверной, сообщает Минвуз республики.

Ранее распространилась информация, что у студентов нескольких вузов обнаружили коронавирус, а учебные здания и общежития закрыли для проведения дезинфекции.

"Не распространяйте ложные сведения. Министерство высшего и специального образования не заинтересованы в сокрытии данных", - говорится в сообщении.

Напомним, узбекские вузы вернулись к традиционной форме обучения с 11 января. 

Во всех вузах разработан график начала учебного процесса в традиционной форме. Тем не менее, студенты, имеющие проблемы со здоровьем, а также нуждающиеся в социальной защите, продолжают обучение дистанционно.

Теги:
Образование, общежитие, Узбекистан, Узбекистан, вузы, вуз, ВУЗ



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