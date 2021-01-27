В АО "Тепловые электрические станции" сменилось руководство

Председателем правления назначен Абдурахманов Фархад Мамурович, до этого занимавший должность генерального директора АО "Ферганская теплоэлектроцентраль".

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. В Узбекистане в руководстве АО "Тепловые электрические станции" произошли некоторые перестановки, сообщает Минэнерго.

"Председателем правления назначен Абдурахманов Фархад Мамурович", - говорится в сообщении.

До своего назначения с 2015 года он занимал должность генерального директора АО "Ферганская теплоэлектроцентраль".

Также на пост заместителя председателя Правления "Тепловые электрические станции" по экономическим вопросам назначен Джураев Абдухамид Тураббаевич, который до этого работал начальником Главного управления экономики и финансов АО "Национальные электрические сети Узбекистана".