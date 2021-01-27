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В Бухаре забьют турецкие фонтаны

© Sputnik / Evgeny Odinokov
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210127/15879605/V-Bukhare-zabyut-turetskie-fontany.html

Хокимият Бухарской области договорился о строительстве городских фонтанов с двумя турецкими компаниями. По замыслу архитекторов, это позволит улучшить микроклимат в городе и придаст эстетики его внешнему облику.

ТАШКЕНТ, 27 янв – Sputnik. Администрация Бухарской области приняла предложение двух турецких компаний о строительстве в городе нескольких фонтанов, сообщает пресс-служба областного хокимията.

Свои проекты представители 3ETARSU Muhendislik A.S. и BioART - Biologik Tasarimlar презентовали лично хокиму области Ботиру Зарипову после того, как несколько месяцев потратили на изучение местных условий.

Как сообщается, иностранные инвесторы имеют большой опыт в строительстве городских фонтанов, а также в гидромелиорации, совершенствовании ирригационных и мелиоративных систем в сельском хозяйстве. 

Проект одного из будущих фонтанов в Бухаре
© Sputnik / Пресс-служба Бухарского областного хокимията
Проект одного из будущих фонтанов в Бухаре

Ожидается, что свои проекты турецкие партнеры смогут реализовать в старой части города и в строящемся квартале Bukhara City. По замыслу архитекторов, это позволит улучшить микроклимат в городе и придаст эстетики его внешнему облику. 

"Уникально и без подземных парковок: новые планы по Bukhara City - фото"

Кроме того, инвесторы предложили идеи по рациональному использованию поливной воды в сельском хозяйстве. Для их реализации глава региона выделит территорию в Бухарском районе.

Теги:
музыкальные фонтаны, Bukhara City, Бухара



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