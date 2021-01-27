В Бухаре забьют турецкие фонтаны

Хокимият Бухарской области договорился о строительстве городских фонтанов с двумя турецкими компаниями. По замыслу архитекторов, это позволит улучшить микроклимат в городе и придаст эстетики его внешнему облику.

ТАШКЕНТ, 27 янв – Sputnik. Администрация Бухарской области приняла предложение двух турецких компаний о строительстве в городе нескольких фонтанов, сообщает пресс-служба областного хокимията.

Свои проекты представители 3ETARSU Muhendislik A.S. и BioART - Biologik Tasarimlar презентовали лично хокиму области Ботиру Зарипову после того, как несколько месяцев потратили на изучение местных условий.

Как сообщается, иностранные инвесторы имеют большой опыт в строительстве городских фонтанов, а также в гидромелиорации, совершенствовании ирригационных и мелиоративных систем в сельском хозяйстве.

© Sputnik / Пресс-служба Бухарского областного хокимията Проект одного из будущих фонтанов в Бухаре

Ожидается, что свои проекты турецкие партнеры смогут реализовать в старой части города и в строящемся квартале Bukhara City. По замыслу архитекторов, это позволит улучшить микроклимат в городе и придаст эстетики его внешнему облику.

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Кроме того, инвесторы предложили идеи по рациональному использованию поливной воды в сельском хозяйстве. Для их реализации глава региона выделит территорию в Бухарском районе.