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Индийская компания построит в Узбекистане четыре клиники диализа

© Sputnik / Юрий Лашов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210128/15883055/Indiyskaya-kompaniya-postroit-v-Uzbekistane-kliniki-dializa.html

Nephroplus выиграла международный тендер, в котором также приняли участие инвесторы из Германии, России, Турции, Швейцарии и Швеции.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Индийская Nephroplus построит в Узбекистане четыре клиники по предоставлению диализа* на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство Международной финансовой корпорации (IFC) в республике. 

Соответствующее соглашение с Nephroplus подписало узбекистанское Министерство здравоохранения. Компания выиграла международный тендер. 

IFC является партнером Минздрава по реализации проекта.

Новые клиники появятся в Ташкенте, Каракалпакстане и Хорезмской области. Они будут соответствовать всем необходимым международными стандартами.

Отмечается, что этот проект по предоставлению услуг диализа — первый международный проект ГЧП в здравоохранении в Узбекистане.

"Его успешная реализация будет иметь важную роль для привлечения других международных инвесторов и технологий в систему здравоохранения", — отметили в IFC.

Тендер смог привлечь интерес также со стороны инвесторов из России, Германии, Турции, Швеции и Швейцарии.

* Диализ — процесс искусственного выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма

Теги:
диализ, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Индия, Узбекистан



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