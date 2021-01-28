Новый газопровод достраивают в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Строительство нового газопровода завершается в Ташкенте, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана.
Работы ведет АО "Худудгазтаъминот".
Газопровод диаметром 1,02 метра и длиной около восьми километров будет пересекать 13 автомобильных дорог и два коллектора.
Планируется, что ввод газопровода в эксплуатацию позволит улучшить газоснабжение пяти районов столицы — Чиланзарского, Учтепинского, Яккасарайского, Мирабадского и Шайхантаурского.
В настоящее время природный газ в Ташкенте используют свыше 671 тысячи физических и 13 тысяч юридических лиц. По итогам 2020 года им было поставлено более четырех миллиардов кубометров голубого топлива, что на десять процентов больше по сравнению с 2019-м.