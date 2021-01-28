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Худудгазтаъминот завершает строительство нового газопровода в Ташкенте

Новый газопровод достраивают в Ташкенте

Министерство энергетики Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210128/15884226/Stroitelstvo-novogo-gazoprovoda-zavershaetsya-v-Tashkente.html

Газовая артерия диаметром 1,02 метра и длиной около восьми километров будет пересекать 13 автомобильных дорог и два коллектора. 

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Строительство нового газопровода завершается в Ташкенте, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана.

Работы ведет АО "Худудгазтаъминот".

Газопровод диаметром 1,02 метра и длиной около восьми километров будет пересекать 13 автомобильных дорог и два коллектора. 

Нефтяное месторождение
© Sputnik / Сергей Субботин
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"Для его возведения на строительную площадку в Сергелийском районе доставлено 7,93 тысячи метров труб, из которых 6,1 тысячи метров уже смонтировано. На объекте трудятся около 80 специалистов, привлечено 22 единицы спецтехники. Весь процесс контролирует штаб строительства АО "Худудгазтаъминот", — говорится в публикации.

Планируется, что ввод газопровода в эксплуатацию позволит улучшить газоснабжение пяти районов столицы — Чиланзарского, Учтепинского, Яккасарайского, Мирабадского и Шайхантаурского.

Худудгазтаъминот завершает строительство нового газопровода в Ташкенте
Министерство энергетики Узбекистана
"Худудгазтаъминот" завершает строительство нового газопровода в Ташкенте

В настоящее время природный газ в Ташкенте используют свыше 671 тысячи физических и 13 тысяч юридических лиц. По итогам 2020 года им было поставлено более четырех миллиардов кубометров голубого топлива, что на десять процентов больше по сравнению с 2019-м.

Теги:
Худудгазтаъминот, Узбекистан, газ, газопровод, Ташкент



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