23:47 28 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.72
  • EUR12798.46
  • USD10518.99
Поиск

Убийственная Япония: ученые нашли сразу три смертельных очага радиации

© Depositphotos / Artfotoss
Общество
Получить короткую ссылку
9610
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/1c/15885359.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210128/15885601/Umeret-za-paru-chasov-v-Yaponii-nashli-zonu-s-kolossalnym-urovnem-radiatsii.html

Эпицентр находится в районе железных колпаков, возведенных над корпусами поврежденных реакторов атомной электростанции "Фукусима-1".

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В Японии обнаружили зону с чрезвычайно повышенным уровнем радиоактивности. 

Радиоактивный отдых: по Чернобылю проводят экскурсии на вездеходах - YouTube
© RUPTLY
Зона отчуждения на вездеходе: новые маршруты туристов в Чернобыле - видео

Опасный очаг находится на территории разрушенной в 2011 году атомной электростанции "Фукусима-1". Об этом сообщает информагентство Kyodo со ссылкой на Госкомитет по контролю за атомной энергетикой страны.

Концентрация радиации в этой зоне настолько высока (несколько зв/ч — это невероятно много), что она способна убить человек буквально за несколько часов.

Казалось бы, если демонтировать АЭС, то проблема будет решена, однако есть несколько загвоздок.

Прежде всего, на это потребуется по меньшей мере 40 лет. Это в лучшем случае. Из-за наличия радиоактивности в этих зонах работы могут еще больше затянуться.

Напомним: катастрофа на АЭС "Фукусима-1" произошла весной 2011-го. Аварию спровоцировало цунами, из-за удара которого вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения.

Как следствие — в нескольких реакторах расплавилось ядерное топливо, которое повредило защитный корпус всей станции. 

В результате аварии произошел выброс в воздух огромного количества вредных радиоактивных элементов. Территории вокруг АЭС и непосредственно в самом эпицентре стали зараженными.

Власти Японии регулярно обсуждают пути решения возникшей проблемы. Так, прошлой зимой Комитет экспертов при правительстве стране выступил с такой идеей — слить всю воду с АЭС в Тихий океан.

Эксперты отмечают, что это не будет иметь никаких негативных последствий.

Теги:
смерть, радиация, Япония



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Назад в будущее: дроны-такси и летающие автомобили - фотолента
Хороший символичный шаг: Россия и США все-таки договорились продлить СНВ-3
Потеплению — быть: Россия и США все-таки договорились продлить СНВ-3
Вакцинация в Узбекистане - что известно сейчас
Вакцинация от COVID-19 в Узбекистане — что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться