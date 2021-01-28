Убийственная Япония: ученые нашли сразу три смертельных очага радиации

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В Японии обнаружили зону с чрезвычайно повышенным уровнем радиоактивности.

Опасный очаг находится на территории разрушенной в 2011 году атомной электростанции "Фукусима-1". Об этом сообщает информагентство Kyodo со ссылкой на Госкомитет по контролю за атомной энергетикой страны.

Концентрация радиации в этой зоне настолько высока (несколько зв/ч — это невероятно много), что она способна убить человек буквально за несколько часов.

Казалось бы, если демонтировать АЭС, то проблема будет решена, однако есть несколько загвоздок.

Прежде всего, на это потребуется по меньшей мере 40 лет. Это в лучшем случае. Из-за наличия радиоактивности в этих зонах работы могут еще больше затянуться.

Напомним: катастрофа на АЭС "Фукусима-1" произошла весной 2011-го. Аварию спровоцировало цунами, из-за удара которого вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения.

Как следствие — в нескольких реакторах расплавилось ядерное топливо, которое повредило защитный корпус всей станции.

В результате аварии произошел выброс в воздух огромного количества вредных радиоактивных элементов. Территории вокруг АЭС и непосредственно в самом эпицентре стали зараженными.

Власти Японии регулярно обсуждают пути решения возникшей проблемы. Так, прошлой зимой Комитет экспертов при правительстве стране выступил с такой идеей — слить всю воду с АЭС в Тихий океан.

Эксперты отмечают, что это не будет иметь никаких негативных последствий.