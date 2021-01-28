"Узбекистон темир йуллари" прокомментировала фото с испорченным фасадом станции метро

Ранее в социальных сетях появился снимок фасада одной из станций кольцевой линии ташкентского метро, на котором "красовалась" дыра.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В "Узбекистон темир йуллари" прокомментировали фотографию с испорченным фасадом станции ташкентского метро "Бекат-2". Заявление опубликовано на сайте компании.

Снимок ранее появился в соцсетях и вызвал негодование пользователей.

Как объяснили в пресс-службе, во время работ по улучшению дренажной системы спецтехника задела фасад, и сотрудники "Тошкент метрополитени", чтобы привести облицовку в порядок, сняли куски побитого мрамора и потом заменили их.

Сейчас с фасадом все в порядке.