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"Узбекистон темир йуллари" прокомментировала фото с испорченным фасадом станции метро

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210128/15886004/Uzbekiston-temir-yullari-prokommentirovala-foto-s-isporchennym-fasadom-stantsii-metro.html

Ранее в социальных сетях появился снимок фасада одной из станций кольцевой линии ташкентского метро, на котором "красовалась" дыра.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В "Узбекистон темир йуллари" прокомментировали фотографию с испорченным фасадом станции ташкентского метро "Бекат-2". Заявление опубликовано на сайте компании.

Снимок ранее появился в соцсетях и вызвал негодование пользователей.

Как объяснили в пресс-службе, во время работ по улучшению дренажной системы спецтехника задела фасад, и сотрудники "Тошкент метрополитени", чтобы привести облицовку в порядок, сняли куски побитого мрамора и потом заменили их.

Сейчас с фасадом все в порядке.

Фасадная часть станции метро Бекат-2 кольцевой линии метро Ташкента
УП "Тошкент метрополитени"
Фасадная часть станции метро "Бекат-2" кольцевой линии метро Ташкента



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