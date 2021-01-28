Власти Узбекистана готовят "революцию" в сфере госзакупок — подробности

Минфину поручено обеспечить до 1 сентября 2021-го запуск и мониторинг централизованного портала госзакупок, который осуществляет электронное взаимодействие с внешними информационными системами.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Правительство приняло постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка организации государственных закупок с применением информационно-коммуникационных технологий".

С 1 апреля 2021 года на отдельной странице действующего специального информационного портала будут проводиться госзакупки в сфере строительства.

Дальнейшая цифровизация направлена на обеспечение прозрачности и открытости этого процесса.

Информация об учредителях исполнителя госзакупок будет внесена в реестр договоров на основе обмена информацией между информационными системами Минфина и Государственного налогового комитета.

Новый Центральный информационный портал разработает Информационно-вычислительный центр Минфина.

Министерству финансов поручено обеспечить его запуск и мониторинг до 1 сентября 2021 года. На портале будут сводиться все данные о госзакупках и обеспечиваться электронное взаимодействие с внешними информационными системами.

Портал содержит объявления о госзакупках, отборе лучших предложений, тендерной документации и внесенных в них изменениях.

Наряду с этим, портал предоставляет информацию из:

реестра договоров, заключенных с госзаказчиками;

реестра недобросовестных исполнителей;

единого реестра поставщиков;

решения комиссии по жалобам в сфере закупок и др.

На сегодняшний день, госзакупки проводятся на специальном информационном портале xarid.uz, оператором которого является Республиканская товарно-сырьевая биржа.

В электронном магазине и аукционе выбор победителя осуществляется автоматически электронной системой.

Все виды товаров, работ и услуг, к которым не предъявляются специфические требования, закупаются через электронный магазин.

Закон "О государственных закупках" принят в 2018 году. Он определяет пять видов закупочных процедур, две из которых полностью исключают человеческий фактор при принятии решений.

В остальных закупочных процедурах прозрачность обеспечивается путем публикации необходимой информации на специальном портале.