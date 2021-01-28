Власти Узбекистана готовят "революцию" в сфере госзакупок — подробности

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Правительство приняло постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка организации государственных закупок с применением информационно-коммуникационных технологий".
С 1 апреля 2021 года на отдельной странице действующего специального информационного портала будут проводиться госзакупки в сфере строительства.
Дальнейшая цифровизация направлена на обеспечение прозрачности и открытости этого процесса.
Информация об учредителях исполнителя госзакупок будет внесена в реестр договоров на основе обмена информацией между информационными системами Минфина и Государственного налогового комитета.
Новый Центральный информационный портал разработает Информационно-вычислительный центр Минфина.
Министерству финансов поручено обеспечить его запуск и мониторинг до 1 сентября 2021 года. На портале будут сводиться все данные о госзакупках и обеспечиваться электронное взаимодействие с внешними информационными системами.
Портал содержит объявления о госзакупках, отборе лучших предложений, тендерной документации и внесенных в них изменениях.
Наряду с этим, портал предоставляет информацию из:
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реестра договоров, заключенных с госзаказчиками;
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реестра недобросовестных исполнителей;
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единого реестра поставщиков;
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решения комиссии по жалобам в сфере закупок и др.
На сегодняшний день, госзакупки проводятся на специальном информационном портале xarid.uz, оператором которого является Республиканская товарно-сырьевая биржа.
В электронном магазине и аукционе выбор победителя осуществляется автоматически электронной системой.
Все виды товаров, работ и услуг, к которым не предъявляются специфические требования, закупаются через электронный магазин.
Закон "О государственных закупках" принят в 2018 году. Он определяет пять видов закупочных процедур, две из которых полностью исключают человеческий фактор при принятии решений.
В остальных закупочных процедурах прозрачность обеспечивается путем публикации необходимой информации на специальном портале.