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Ребенок

В Ташкентской области мать хотела продать своего трехлетнего ребенка

УзА
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210128/15886748/V-Tashkentskoy-oblasti-mat-khotela-prodat-svoego-trekhletnego-rebenka.html

Все произошло в городе Нурафшан столичного региона: мать ребенка вместе со своей знакомой договорилась с условным покупателем о цене и месте встречи, однако сделку провернуть не успела, так как была задержана.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Жительница Коканда чуть было не продала за четыре тысячи долларов своего трехлетнего ребенка. От сделки ценою в жизнь малыша уберегли правоохранители. Именно они помешали женщине совершить злодеяние. Подробности спецоперации появились на сайте ГУВД Ташкентской области.

Беременность
CC0 / Unsplash / Freestocks
Узбекистанка пыталась продать своего еще не родившегося ребенка

Все произошло в городе Нурафшан столичного региона: мать ребенка вместе со своей знакомой договорилась с условным покупателем о цене и месте встречи, однако сделку провернуть не успела, так как была задержана.

В ходе следствия выяснилось, что женщина также пыталась продать своего старшего сына. Что тогда уберегло ребенка от продажи, не уточняется.

По данному факту следственным управлением при ГУВД по Ташкентской области проводится доследственная проверка, возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми". 

Сейчас ребенок находится с отцом.

Летом прошлого года в ГУВД столицы сообщили о том, что молодая женщина планировала продать своего трехмесячного малыша за 5 тысяч долларов. По итогам оперативного мероприятия злоумышленница и ее сожитель задержаны в момент получения денег за младенца.

Теги:
ГУВД Ташкента, Ташкентская область, Узбекистан, торговля людьми, продажа детей



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