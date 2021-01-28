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Президент Узбекистана теперь может помиловать осужденных без их прошения

© Sputnik / Алексей Филиппов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210128/15887873/Prezident-Uzbekistana-teper-mozhet-pomilovat-osuzhdennykh-bez-ikh-prosheniya.html

Важный момент: осужденный или отбывший наказание должен написать письмо-согласие об отсутствии возражения по рассмотрению вопроса о его помиловании.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В Узбекистане глава государства теперь имеет право помиловать любого осужденного или отбывшего наказание без соответствующего на то ходатайства.

"Положение о порядке осуществления помилования в Узбекистане дополнить главой следующего содержания: "Порядок помилования осужденного или отбывшего наказание лица по усмотрению президента Республики Узбекистан", — говорится в указе.

Какой теперь порядок процедуры: письмо-поручение президента направляется в комиссию по вопросам помилования.

Тюрьма. Иллюстративное фото
© CC0 / Unsplash / Matthew Ansley
Шавкат Мирзиёев помиловал заключенных

Заключенный или осужденный со своей стороны должен написать письмо о том, что он не возражает против рассмотрения вопроса о его помиловании.

Если же он выступит против, то в таком случае комиссия не станет рассматривать письмо главы республики.

Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев впервые подписал указ о помиловании осужденных в конце 2017 года. До сегодняшнего момента положительное решение было вынесено в отношении почти 4 тысяч человек.

Как правило, президент подписывает подобные документы в преддверии праздничных дат в стране.

Теги:
помилование, заключенные, Президент, Узбекистан



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