В России школьники пытались "продать" одноклассника на Аvito

К настоящему моменту объявление уже удалено. С детьми и родителями была проведена профилактическая беседа.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. У молодежи — свои забавы. Так, школьники из Бурятии в шутку выставили объявление о продаже своего одноклассника.

Публикацию разместили на сайте Аvito, оформили ее согласно всем правилам: с фотографией и описанием.

Но забава не удалась — на объявление обратили внимание местные жители, дело передали в МВД.

"Я обратилась в МВД по Республике Бурятия об установлении лица, разместившего объявление. В кратчайшие сроки сотрудниками полиции установлены подростки из Кяхтинского района, решившие таким образом пошутить над одноклассником. В отношении несовершеннолетних административное дело не возбуждалось по причине того, что дети не достигли возраста привлечения к административной̆ ответственности. Объявление о продаже несовершеннолетнего удалено", — сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Наталья Ганькина.

Однако удалить публикацию — одно, а объяснить подросткам, что так делать не хорошо — другое.

С детьми и их родителям провели профилактическую беседу.

По словам Ганькиной, это далеко не первый случай таких "шалостей". Она предупредила, что подобные действия не только могут обидеть ровесников, но и повлечь за собой реальную ответственность — по статье 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

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