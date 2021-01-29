С 1 апреля повысится плата за детсады — новые расценки

Цены для Ташкента, областных центров и городов областного подчинения будут дифференцированы. Самая высокая, как ожидается, будет установлена в столице.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В Узбекистане с 1 апреля планируется увеличить плату за детский сад — ее размер может повыситься в среднем на 15%.

Причем чем дольше ребенок будет находиться в учреждении, тем выше плата.

Это следует из проекта постановления правительства, опубликованном Министерством дошкольного образования на портале СОВАЗ.

Цены для Ташкента, областных центров и городов областного подчинения будут дифференцированы. С предлагаемыми размерами платы можно ознакомиться ниже.

Проект постановления правительства Узбекистана Новые цены на детсады

Документ также определяет районы расположения государственных детсадов, где размер ежемесячных выплат родителей на содержание ребенка установлен со скидкой в 50%.