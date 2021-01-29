С 1 апреля повысится плата за детсады — новые расценки

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В Узбекистане с 1 апреля планируется увеличить плату за детский сад — ее размер может повыситься в среднем на 15%.
Причем чем дольше ребенок будет находиться в учреждении, тем выше плата.
Это следует из проекта постановления правительства, опубликованном Министерством дошкольного образования на портале СОВАЗ.
Цены для Ташкента, областных центров и городов областного подчинения будут дифференцированы. С предлагаемыми размерами платы можно ознакомиться ниже.
Документ также определяет районы расположения государственных детсадов, где размер ежемесячных выплат родителей на содержание ребенка установлен со скидкой в 50%.