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Льготный обман: жертвами лже-сотрудника хокимията стали 70 человек

Sputnik
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210129/15892395/Lgotnyy-obman-zhertvami-lzhe-sotrudnika-khokimiyata-stali-70-chelovek.html

Мужчина представлялся сотрудником Учтепинского хокимията и обещал жертвам за плату помочь приобрести жилье на льготных условиях. Правоохранители предполагают, что жертв может быть больше.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В Ташкенте задержан мошенник, представлявшийся сотрудником районного хокимията и вымогавший деньги с людей за содействие в приобретении льготного жилья. 

По данным управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями Главного управления уголовного розыска МВД, на мужчину пожаловался один из пострадавших. 

"Двадцать второго января в своем заявлении в органы он рассказал, что мошенник представился Абдуфаттохом, работником хокимията Учтепинского района и пообещал содействие в покупке двух квартир в жилом доме в Сергелийском районе на основе недорогого долгосрочного кредита. Для этого он потребовал аванс в размере двух тысяч долларов США", - говорится в сообщении ведомства. 

В тот же день подозреваемого задержали при получении меченых денег от заявителя у моста Шофайз в Учтепинском районе. Следственный департамент при МВД возбудил уголовное дело по части 4 статьи 168 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. 

Доллары США
© Sputnik / Михаил Кутузов
В Ташкенте мошенник обманул знакомого на $44,5 тыс.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что задержанный таким же образом обманул еще 70 человек. Всем им он обещал помочь приобрести по льготным и долгосрочным кредитам квартиру в многоэтажных жилых домах, строящихся в Сергелийском районе Ташкента. Таким образом он получил от своих жертв 153 тысячи долларов.

По мнению правоохранителей, пострадавших может оказаться еще больше, а у самого подозреваемого могли быть сообщники. Так это или нет оперативникам еще только предстоит выяснить. Следствие продолжается.

Теги:
мошенничество, криминал, Задержание



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