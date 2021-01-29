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В Ташкенте пытались продать двухкилограммовый изумруд

В Ташкенте пытались продать двухкилограммовый изумруд

ГТК Узбекистана
Общество
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Оперативники изъяли изумруд, старинную монету и бриллианты на сумму, превышающую 1,5 млн долларов. Правоохранители разыскивают других причастных к данному преступлению лиц.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Столичные правоохранители разоблачили ОПГ, занимавшуюся контрабандой и сбытом больших партий драгоценных камней и старинных золотых монет на территории Узбекистана, сообщает Государственный таможенный комитет.

Оперативное мероприятие проводилось сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенного аудита Управления государственного таможенного комитета по городу Ташкенту совместно с пограничными войсками Службы государственной безопасности.

За контрабандистами вели наблюдение и задержали с поличным в одной из квартир Чиланзарского района при попытке сбыта одной золотой монеты весом 8 г за 10 тыс. долларов США и необработанного драгоценного камня изумруд весом 2 кг 531 г за 500 тыс. долларов. Кроме того, в кошельке у одного из пяти задержанных нашли три бриллианта.
Бриллианты, изъятые у членов ОПГ в Узбекистане
© Sputnik / ГТК Узбекистана
Бриллианты, изъятые у членов ОПГ в Узбекистане

Предварительная проверка установила, что золотая монета, которую пытались продать злоумышленники, относится к III веку нашей эры и отчеканена в Кушанском государстве, а изумруд ввезен нелегально из Афганистана. 

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По предварительным подсчетам общая стоимость изъятого составила 16 млрд 818 млн сумов. Правоохранители разыскивают других причастных к данному преступлению лиц.

Теги:
задержание преступников, Ташкент, контрабанда



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