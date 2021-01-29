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Ученые: нехватка этого витамина может вызвать тяжелое течение COVID-19

© CC0 / Pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210129/15893654/Uchenye-nekhvatka-etogo-vitamina-mozhet-vyzvat-tyazheloe-techenie-COVID-19.html

Ученые из Нидерландов и Бельгии рассказали о двойном значении этого вещества при коронавирусе.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Дефицит витамина К вызывает осложнения, недостаток его в организме может иметь серьезные последствия в условиях пандемии.

Нехватка этого вещества может привести к развитию тяжелой формы COVID-19 или вовсе к внезапному летальному исходу.

© Sputnik / Александр Вильф
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К такому выводу пришли ученые из Нидерландов и Бельгии в совместном исследовании.

Прежде всего, витамин К отвечает за деятельность белка MGP, а он, в свою очередь, обеспечивает защиту эластичных волокон от разрушения.

Это касается в том числе легких, которые страдают при коронавирусе. Чем менее легкие защищены, тем выше риск заработать тяжелую форму заболевания.

Кроме того, нутриент активирует белок S, отвечающий за синтез в клетках, из которых состоят кровеносные сосуды.

Его нехватка приводит к плохой свертываемости крови и, как следствие, образованию тромбов.

Это все также чревато тяжелыми осложнениями и в некоторых случаях даже ведет к внезапной кончине пациента с COVID-19.

Как обеспечить достаточное количество витамина К в организме?

Исследователи предупредили: с возрастом способность к усвоению витамина К снижается.

На это также влияют заболевания печени и кишечника, а также антибиотики.

Ученые рекомендуют включить в свой рацион побольше зеленых овощей, жирные сыры, молоко и сливочное масло.

Теги:
здоровье, витамины, пандемия, коронавирус



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