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Экобудущее человечества: смартфоны Xiaomi будут заряжаться от воздуха

© Foto : Xiaomi
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210129/15895734/Ekobuduschee-chelovechestva-smartfony-Xiaomi-budut-zaryazhatsya-ot-vozdukha.html

Как заявили китайцы, совместимый гаджет (это может быть не только телефон, а, например, телевизор) должен иметь радиомаяк и приемное устройство.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Компания Xiaomi представила инновационную разработку в сфере мобильных устройств.

Речь идет о новой зарядной станции Mi Air Charge, которая сможет заряжать совместимые гаджеты не через розетку или бесконтактным способом, а по воздуху. 

Свою революционную идею компания представила 29 января.

Что из себя представляет эта станция: это небольшая коробка, создающая луч в миллиметровой волне и отправляющая ее нескольким потребителям.

Эти волны способны трансформироваться в электричество, которое, в свою очередь, и питает энергией гаджеты.

Примечательно, что длины волны достаточно, чтобы стоять и не держать этот смартфон у зарядной станции — Mi Air Charge может раздавать энергию устройствам, находящимся в нескольких метрах от него.

Причем заряжаться могут несколько гаджетов одновременно. Мощность питания составляет 5 Ватт на каждый из них.

Пока неизвестно, когда эта разработка появится на рынке, однако уже понятно, что это будет революция в мире технологий.

Теги:
Наука, воздух, технологии, смартфон, телефон



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