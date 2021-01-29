Экобудущее человечества: смартфоны Xiaomi будут заряжаться от воздуха

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Компания Xiaomi представила инновационную разработку в сфере мобильных устройств.
Речь идет о новой зарядной станции Mi Air Charge, которая сможет заряжать совместимые гаджеты не через розетку или бесконтактным способом, а по воздуху.
Свою революционную идею компания представила 29 января.
Что из себя представляет эта станция: это небольшая коробка, создающая луч в миллиметровой волне и отправляющая ее нескольким потребителям.
Эти волны способны трансформироваться в электричество, которое, в свою очередь, и питает энергией гаджеты.
Примечательно, что длины волны достаточно, чтобы стоять и не держать этот смартфон у зарядной станции — Mi Air Charge может раздавать энергию устройствам, находящимся в нескольких метрах от него.
Причем заряжаться могут несколько гаджетов одновременно. Мощность питания составляет 5 Ватт на каждый из них.
Пока неизвестно, когда эта разработка появится на рынке, однако уже понятно, что это будет революция в мире технологий.