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Эмблема метро на проспекте Дружбы народов в Ташкенте

Скончался первый руководитель Ташкентского метрополитена

© Sputnik / Н. Ключнев
Общество
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Sputnik Узбекистан
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В АО "Узбекистон темир йуллари" и УП "Тошкент метрополитени" выразили соболезнования родным и близким Шоиноята Шоабдурахимова.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Не стало первого руководителя Ташкентского метрополитена Шоиноята Рахимовича Шоабдурахимова. Он умер сегодня на 92-м году жизни, сообщили в пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари".

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Шоиноят Шоабдурахимов родился в 1929 году в Ташкент. В 1954-м окончил Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. Возглавлял Ташкентское отделение Среднеазиатской железной дороги, был заместителем председателя Ташкентского городского Совета народных депутатов. Являлся заслуженным работником транспорта и почетным железнодорожником Республики Узбекистан.

В пресс-службе ведомства отметили, что Шоиноят Рахимович был человеком широчайшей души, ответственным и авторитетным руководителем.

В АО "Узбекистон темир йуллари" и УП "Тошкент метрополитени" выразили соболезнования родным и близким Шоиноята Шоабдурахимова.

Теги:
Узбекистон темир йуллари, смерть, Тошкент метрополитени



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