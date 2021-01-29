Скончался первый руководитель Ташкентского метрополитена

В АО "Узбекистон темир йуллари" и УП "Тошкент метрополитени" выразили соболезнования родным и близким Шоиноята Шоабдурахимова.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Не стало первого руководителя Ташкентского метрополитена Шоиноята Рахимовича Шоабдурахимова. Он умер сегодня на 92-м году жизни, сообщили в пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари".

Шоиноят Шоабдурахимов родился в 1929 году в Ташкент. В 1954-м окончил Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. Возглавлял Ташкентское отделение Среднеазиатской железной дороги, был заместителем председателя Ташкентского городского Совета народных депутатов. Являлся заслуженным работником транспорта и почетным железнодорожником Республики Узбекистан.

В пресс-службе ведомства отметили, что Шоиноят Рахимович был человеком широчайшей души, ответственным и авторитетным руководителем.

В АО "Узбекистон темир йуллари" и УП "Тошкент метрополитени" выразили соболезнования родным и близким Шоиноята Шоабдурахимова.