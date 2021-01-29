Дождливая весна: какая погода ждет узбекистанцев на выходных

В эти дни среднесуточная температура воздуха будет на 4-6 градусов выше средних многолетних значений, но все это может омрачить дождь.

ТАШКЕНТ, 29 янв - Sputnik. В эти выходные в Узбекистан придет настоящее тепло, но с дождями, сообщает Узгидромет.

"В эти дни в дневные часы солнце будет прогревать воздух до 10-17 градусов тепла, а ночью сохранятся незначительные морозы в пределах 3 градусов тепла", - говорится в информации.

В эти дни среднесуточная температура воздуха будет на 4-6 градусов выше средних многолетних значений.

Однако все это может омрачить один факт - на уикенд вернется дождь.

Выдохнули: в Узбекистан возвращается теплая погода >>

Напомним, на этой неделе в дневные часы солнце прогревало воздух до 3-8° тепла, а ночью морозы сохранялись в пределах 3-6° мороза, местами до 8° мороза.