В Гулистане открылась школа с углубленным изучением информационных технологий

Созданные в специализированной школе условия станут значимым фактором в организации эффективного обучения в программировании.

ТАШКЕНТ, 29 янв - Sputnik. В Гулистане открылась специализированная школа с углубленным изучением информатики и информационных технологий, сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

"Здесь классные аудитории оснащены передовыми информационно-коммуникационными технологиями и подключены к высокоскоростному интернету. В аудитории робототехники, цифровой библиотеке для учеников созданы все возможности для углубленного изучения предметов информатики и информационных технологий", - говорится в сообщении.

По информации министерства, созданные в специализированной школе условия станут значимым фактором в организации эффективного обучения, демонстрации учениками своих знаний и возможностей в программировании в рамках участия в мегапроекте "Один миллион программистов".

На финансирование инновационных проектов молодежи выделят $100 млн >>

В дни зимних каникул был проведен конкурсный отбор учеников на основе квоты, утвержденной Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций, Министерством народного образования и Государственным тестовым центром.

На основе конкурсного отбора в класс, специализирующийся на обучении информатики и информационным технологий, было принято 33 учеников.