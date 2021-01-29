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В Гулистане открылась школа с углубленным изучением информационных технологий

В Гулистане открылась школа с углубленным изучением информационных технологий

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210129/15897924/V-Gulistane-otkrylas-shkola-s-uglublennym-izucheniem-informatsionnykh-tekhnologiy.html

Созданные в специализированной школе условия станут значимым фактором в организации эффективного обучения в программировании.

ТАШКЕНТ, 29 янв - Sputnik. В Гулистане открылась специализированная школа с углубленным изучением информатики и информационных технологий, сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

"Здесь классные аудитории оснащены передовыми информационно-коммуникационными технологиями и подключены к высокоскоростному интернету. В аудитории робототехники, цифровой библиотеке для учеников созданы все возможности для углубленного изучения предметов информатики и информационных технологий", - говорится в сообщении.

По информации министерства, созданные в специализированной школе условия станут значимым фактором в организации эффективного обучения, демонстрации учениками своих знаний и возможностей в программировании в рамках участия в мегапроекте "Один миллион программистов".

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В дни зимних каникул был проведен конкурсный отбор учеников на основе квоты, утвержденной Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций, Министерством народного образования и Государственным тестовым центром.

На основе конкурсного отбора в класс, специализирующийся на обучении информатики и информационным технологий, было принято 33 учеников.

Теги:
цифровые технологии, IT-технологии, технологии, Гулистан, Узбекистан, Узбекистан



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