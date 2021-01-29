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Как рассчитать сумму налога на парковку у дома — ГНК

Sputnik / Стрингер
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210129/15898129/Kak-rasschitat-summu-naloga-na-parkovku-u-doma--GNK.html

Новый расчет позволит снизить стоимость парковочного места в девять раз по сравнению с предыдущими годами.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Государственный налоговый комитет Узбекистана объяснил, как рассчитывается сумма налога, которую граждане страны с 1 января 2021 года обязаны уплачивать за парковку своего авто перед многоквартирным жилым домом. 

По словам главы ведомства Шодиёра Ахмедова, ставка налога за "места под солнцем" будет рассчитываться так же, как и налог на имущество физических лиц. Это 0,23 процента от его кадастровой стоимости. 

"Например, кадастровая стоимость парковочного места составляет 11 млн сумов. Таким образом размер ежегодного налога будет рассчитываться так: 11 млн х 0,23% = 25 тыс 300 сумов", - объяснил Ахмедов на брифинге в АИМК.

При этом чиновник напомнил, что в предыдущие годы физические лица должны были платить такой же налог по ставке 2%, как и юридические лица. А это, следуя той же расчетной схеме, в девять раз дороже. 

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С 2021 года машино-место, неразрывно связанное с многоквартирным домом, облагается налогом на имущество. Кадастровую стоимость парковочного участка устанавливает Госкомкадастра.

Теги:
парковка, Государственный налоговый комитет, Узбекистан



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