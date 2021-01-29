Второй образовательный форум Узбекистана и РФ планируют провести ближе к лету

Говорили об увеличении филиалов высших учебных заведений РФ в Узбекистане, а также о программах обмена между студентами и преподавателями.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Второй российско-узбекский образовательный форум планируют провести в конце весны или начале лета 2020 года. Об этом шла речь на встрече министра высшего и среднего специального образования Абдукадыра Ташкулова и заместителя начальника управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антона Рыбакова.

Пресс-служба Минвуза Узбекистана Второй образовательный форум Узбекистана и РФ проведут в начале лета 2021 года

О деталях дискуссии сообщили в пресс-службе министерства высшего и среднего специального образования республики.

"Стороны обменялись мнениями о подготовке и организации во втором квартале текущего года второго узбекско-российского образовательного форума", - говорится в сообщении ведомства.

В это же время будет проведена межрегиональная онлайн-конференция ректоров ведущих вузов двух стран.

Обсудили также вопросы дальнейшего увеличения филиалов высших учебных заведений РФ в Узбекистане, а также программы обмена между студентами и преподавателями. Говорили и о всесторонней поддержке студентов, обучающихся в России, их вовлечении в совместные проекты.

Первый российско-узбекский образовательный форум "Новые кадры для новой экономики" состоялся в 2018 году. По его итогам было решено упростить процедуру организации образовательных подразделений российских вузов в университетах республики.

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Участники подписали более 100 документов и соглашений между вузами двух стран.

За последние несколько лет число филиалов российских вузов в Узбекистане выросло до одиннадцати, в Ташкенте также открыто представительство РУДН.