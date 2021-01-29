01:41 30 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.72
  • EUR12798.46
  • USD10518.99
Поиск
Второй образовательный форум Узбекистана и РФ проведут в начале лета 2021 года

Второй образовательный форум Узбекистана и РФ планируют провести ближе к лету

Пресс-служба Минвуза Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
228 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/1d/15898048.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210129/15898161/Vtoroy-obrazovatelnyy-forum-Uzbekistana-i-RF-planiruyut-provesti-blizhe-k-letu.html

Говорили об увеличении филиалов высших учебных заведений РФ в Узбекистане, а также о программах обмена между студентами и преподавателями.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Второй российско-узбекский образовательный форум планируют провести в конце весны или начале лета 2020 года. Об этом шла речь на встрече министра высшего и среднего специального образования Абдукадыра Ташкулова и заместителя начальника управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антона Рыбакова.

Второй образовательный форум Узбекистана и РФ проведут в начале лета 2021 года
Пресс-служба Минвуза Узбекистана
Второй образовательный форум Узбекистана и РФ проведут в начале лета 2021 года

О деталях дискуссии сообщили в пресс-службе министерства высшего и среднего специального образования республики. 

"Стороны обменялись мнениями о подготовке и организации во втором квартале текущего года второго узбекско-российского образовательного форума", - говорится в сообщении ведомства.

В это же время будет проведена межрегиональная онлайн-конференция ректоров ведущих вузов двух стран.

Здание Южно-Уральского государственного университета
© CC BY 2.0 / Sergey Ksen / University
В строительном университете в Намангане откроется факультет российского вуза

Обсудили также вопросы дальнейшего увеличения филиалов высших учебных заведений РФ в Узбекистане, а также программы обмена между студентами и преподавателями. Говорили и о всесторонней поддержке студентов, обучающихся в России, их вовлечении в совместные проекты.

Первый российско-узбекский образовательный форум "Новые кадры для новой экономики" состоялся в 2018 году. По его итогам было решено упростить процедуру организации образовательных подразделений российских вузов в университетах республики.

В Уфе пройдет Первый Молодежный бизнес-форум России и Узбекистана >>

Участники подписали более 100 документов и соглашений между вузами двух стран.

За последние несколько лет число филиалов российских вузов в Узбекистане выросло до одиннадцати, в Ташкенте также открыто представительство РУДН.

Теги:
высшее образование, Образование, Узбекистан, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Назад в будущее: дроны-такси и летающие автомобили - фотолента
Нашли общий язык: узбекистанцы обучаются русскому языку в регионах
Нашли общий язык: узбекистанцы обучаются русскому в регионах
Вакцинация в Узбекистане - что известно сейчас
Вакцинация от COVID-19 в Узбекистане — что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться