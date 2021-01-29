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UzAuto Motors запустили новый сварочный цех в Асака

UzAuto Motors запустили новый сварочный цех в Асака

Пресс-служба компании
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Здесь внедрены новые технологии, например, система по контролю дверных зазоров и современная корейская система транспортировки панелей.

ТАШКЕНТ, 29 янв - Sputnik. UzAuto Motors открыли сварочный цех в Асаке, сообщает пресс-служба компании.

"Одно из главных преимуществ нового сварочного цеха – это повышение эффективности производства", - говорится в сообщении.

Общая площадь цеха составляет 7 628 кв.м.

UzAuto Motors запустили новый сварочный цех в Асака
Пресс-служба компании
UzAuto Motors запустили новый сварочный цех в Асака

По информации компании, здесь внедрены новые технологии, например, система по контролю дверных зазоров и современная корейская система транспортировки панелей EMS LK Hoist.

Напомним, что ранее в Узбекистане стартовали продажи обновленного Chevrolet Tracker, который раскупили в первый же день.

Узбекистанцы раскупили Chevrolet Tracker в первый же день >>

Триста шестнадцать автомобилей было законтрактовано 25 января текущего года, и первые покупатели уже опробовали новинку на дорогах Узбекистана.

Теги:
автомобилисты, автомобили, автомобиль, Узбекистан, Узбекистан, UzAuto Motors



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