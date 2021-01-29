01:41 30 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.72
  • EUR12798.46
  • USD10518.99
Поиск
В Самарканде открылась IT-школа

В Самарканде открылась IT-школа

Пресс-служба
Общество
Получить короткую ссылку
9310
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/1d/15898792.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210129/15898821/V-Samarkande-otkrylas-IT-shkola.html

В рамках организации данной школы были организованы классные комнаты по информатике и робототехнике.

ТАШКЕНТ, 29 янв - Sputnik. В Самарканде на базе общеобразовательной школы №9 была открыта специализированная школа с углубленным изучением информатики и информационных технологий, сообщает Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций.

"В рамках организации данной школы были организованы классные комнаты по информатике и робототехнике. Данные классные комнаты были капитально отремонтированы и оснащены мебелью, компьютерной техникой, робототехникой и другой аппаратурой", - говорится в сообщении.

Прошли вступительные экзамены в пятый класс, по итогам которых было принято на учебу 60 учеников.

По информации министерства, для них будут созданы все условия для углубленного изучения информатики, непосредственного и тесного изучения деятельности и прохождения практики на подведомственных предприятиях и организациях.

Теги:
IT-технологии, Школа, школа, Узбекистан, Узбекистан, Самарканд, Самарканд



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Назад в будущее: дроны-такси и летающие автомобили - фотолента
Нашли общий язык: узбекистанцы обучаются русскому языку в регионах
Нашли общий язык: узбекистанцы обучаются русскому в регионах
Вакцинация в Узбекистане - что известно сейчас
Вакцинация от COVID-19 в Узбекистане — что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться