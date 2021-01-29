В Самарканде открылась IT-школа

В рамках организации данной школы были организованы классные комнаты по информатике и робототехнике.

ТАШКЕНТ, 29 янв - Sputnik. В Самарканде на базе общеобразовательной школы №9 была открыта специализированная школа с углубленным изучением информатики и информационных технологий, сообщает Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций.

"В рамках организации данной школы были организованы классные комнаты по информатике и робототехнике. Данные классные комнаты были капитально отремонтированы и оснащены мебелью, компьютерной техникой, робототехникой и другой аппаратурой", - говорится в сообщении.

Прошли вступительные экзамены в пятый класс, по итогам которых было принято на учебу 60 учеников.

По информации министерства, для них будут созданы все условия для углубленного изучения информатики, непосредственного и тесного изучения деятельности и прохождения практики на подведомственных предприятиях и организациях.