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Запрет на въезд из 8 стран продлили до 1 марта из-за ухудшения эпидситуации

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210130/15899310/Zapret-na-vezd-iz-8-stran-prodlili-do-1-marta-iz-za-ukhudsheniya-epidsituatsii.html

В связи с продолжающейся сложной эпидемиологической ситуацией в вышеперечисленных странах срок ограничения до 1 февраля 2021 года продлен до 1 марта текущего года.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Запрет на въезд граждан из восьми стран решили продлить до 1 марта в связи с ухудшением в них эпидемической ситуации. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава со ссылкой на специальную республиканскую комиссию по борьбе с коронавирусом.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
Пресс-служба МИД РФ
Камилов призвал страны Азии стимулировать туризм после паузы из-за COVID-19

Ранее власти Узбекистана ввели ограничения с 21 декабря по 10 января на въезд в страну граждан из восьми стран в связи с ухудшением там эпидемиологической ситуации с COVID-19. В список попали Великобритания, Италия, Германия, Дания, Австрия, Австралия, Нидерланды и ЮАР - в этих государствах были обнаружены случаи новой разновидности коронавируса. Граждане Узбекистана и лица без гражданства, посещавшие в течение последних 14 дней эти страны, после прибытия в республику должны помещаться на обязательный 14-дневный карантин в отеле за свой счет. Позже запрет продлили до 1 февраля.

"В связи с продолжающейся сложной эпидемиологической ситуацией в вышеперечисленных странах срок ограничения до 1 февраля 2021 года продлен до 1 марта текущего года", - сообщили в ведомстве.

Также на этот срок продлевается приостановка всех международных авиарейсов (прибытие в республику через въезд, выезд и транзит) из этих стран.

Вводимые ограничения будут поэтапно сниматься по мере стабилизации ситуации в указанных странах.

Несколько дней назад в Узбекистане отменили ограничения на деятельность заведений общепита и увеселительных заведений в период с 8:00 до 23:00.

Также с 28 января разрешается проводить концертно-зрелищные мероприятия. Однако залы могут быть заполнены только на 50%, а все зрители, естественно, должны быть в масках, соблюдать социальную дистанцию, а на входе у них проверят температуру.

Теги:
границы, Эпидемия, Узбекистан, коронавирус



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