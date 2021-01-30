В столице забетонировали деревья: экологи разрешили ситуацию

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Очередной "фейспалм" от местных строителей: в Юнусабадском районе Ташкента рабочие залили бетоном тротуар вместе с деревьями.

Фото-подтверждение быстро распространилось в сети Интернет, вызывая недовольство и возмущение пользователей.

В Ташкентском городском управлении по экологии и охране окружающей среды быстро отреагировали на произошедшее и выехали на место инцидента. Государственные инспекторы-экологи "освободили" деревья из бетонного плена.

Незадачливым мастерам-строителям пришлось отбойным молотком ломать застывший бетон вокруг деревьев.

В ноябре прошлого года жители столицы заметили красные метки на деревьях. В Госкомэкологии отметили, что специальная рабочая группа изучила состояние деревьев на центральных улицах Ташкента, особенно тех, что повреждены природными факторами и вредителями. В связи с этим на деревьях были установлены специальные знаки.

Были предприняты меры по сохранению деревьев. Каждое из помеченных зеленых насаждений будет обработано специальным раствором.