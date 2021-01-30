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В столице забетонировали деревья: экологи разрешили ситуацию

Пресс-служба Ташкентском городском управлении по экологии и охране окружающей среды
Общество
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Чтобы освободить деревья строителям пришлось поработать отбойным молотком, чтобы разрушить бетонный плен.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Очередной "фейспалм" от местных строителей: в Юнусабадском районе Ташкента рабочие залили бетоном тротуар вместе с деревьями.

Топор, воткнутый в пень
© Sputnik / Константин Чалабов
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Фото-подтверждение быстро распространилось в сети Интернет, вызывая недовольство и возмущение пользователей.

В Ташкентском городском управлении по экологии и охране окружающей среды быстро отреагировали на произошедшее и выехали на место инцидента. Государственные инспекторы-экологи "освободили" деревья из бетонного плена.

Незадачливым мастерам-строителям пришлось отбойным молотком ломать застывший бетон вокруг деревьев.

В ноябре прошлого года жители столицы заметили красные метки на деревьях. В Госкомэкологии отметили, что специальная рабочая группа изучила состояние деревьев на центральных улицах Ташкента, особенно тех, что повреждены природными факторами и вредителями. В связи с этим на деревьях были установлены специальные знаки.

Были предприняты меры по сохранению деревьев. Каждое из помеченных зеленых насаждений будет обработано специальным раствором. 

Теги:
строители, бетонная плита, деревья, экология



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