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Возложены цветы к подножию памятника Исламу Каримову

Шавкат Мирзиёев возложил цветы к памятнику Исламу Каримову

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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В торжественной церемонии приняли участие представители администрации президента, члены парламента и правительства, деятели науки и культуры, творческая интеллигенция, вдова первого президента - Татьяна Каримова. 

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Сегодня первому президенту Узбекистана исполнилось бы 83 года. В честь этой даты Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова, возложив цветы к подножию его памятника в Ташкенте. Об этом сообщили в администрации лидера республики.

Возложены цветы к подножию памятника Исламу Каримову
Пресс-служба президента Узбекистана
Возложены цветы к подножию памятника Исламу Каримову

Прозвучали суры из священного Корана и слова благодарности за годы служения стране и народу. Отдельно отметили благородство Ислама Абдуганиевича, его преданность идее и вера в великое будущее своей Родины.

В торжественной церемонии приняли участие представители администрации президента, члены парламента и правительства, деятели науки и культуры, творческая интеллигенция, вдова первого президента - Татьяна Каримова. 

Живые цветы сегодня легли также к подножию памятников Исламу Каримову в Самарканде и Карши.

Президент Узбекистана Ислам Каримов
AFP / ALEXANDER NEMENOV
Очередное фото из прошлого: Ислам Каримов в окружении юных узбекистанцев

В ноябре 2018 года Фонд Ислама Каримова обнародовал воспоминания супруги первого президента Узбекистана о том, каким было детство Ислама Каримова.

По словам Татьяны Акбаровны, еще мальчиком он познал цену заработанного хлеба. После войны все жили очень тяжело. Семья была малообеспеченной. Это была простая семья, которая жила в старой части города Самарканда.

Ислам Абдуганиевич пошел в школу, не зная русского языка, но благодаря своему характеру, упорству, целеустремленности окончил школу с углубленным изучением русского языка с золотой медалью.

Теги:
Узбекистан, день рождения, цветы, возложение венков, Ислам Каримов, Шавкат Мирзиёев



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